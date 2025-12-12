Российский эсминец в Балтике напугал экипаж немецкого корабля «сигналом от Путина»

В Балтийском море российский эсминец не на шутку напугал европейцев своим резким «манёвром». Об этом пишет газета Welt. Речь идёт о противолодочном корабле «Североморск», который стал вторым из военного флота РФ в данной акватории. Судно прошло рядом с немецким островом Фемарн по пути в калининградский Балтийск.

Преследовать наш эсминец был отправлен боевой корабль ВМС Германии «Осте». Возле Фемарна «Североморск» внезапно ускорился и на огромной скорости прошёл вплотную мимо порта Путтгарден. Экипаж немецкого судна был напуган российским манёвром. Welt назвал инцидент «сигналом» от российского лидера Владимира Путина на фоне постоянных заявлений Берлина о подготовке к войне с РФ. Москва предупредила, что не даст себя в обиду и «нужно держать руки подальше от РФ», говорится в статье.

«[Российский эсминец] резко повернул и, взмахнув носовой волной, прошёл через строительную площадку туннеля возле Путтгардена», — сказано в материале.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский созвал срочное совещание Совета стран Балтийского моря. Он отметил, что тема встречи «очевидна» и касается европейской безопасности и украинского конфликта. Сейчас заседание уже завершилось, его итоги на Западе не разглашают.