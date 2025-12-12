Путин в Индии
Регион
12 декабря, 14:38

В Тернопольской области Украины произошло землетрясение магнитудой 2,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

На западе Украины зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Подземные толчки ощущались вечером 11 декабря в Чертковском районе Тернопольской области, сообщает главный центр специального контроля страны.

Эпицентр сейсмосмической активности располагался на небольшой глубине — всего три километра, что усилило его восприятие на поверхности. Землетрясение такой силы считается ощутимым.

Это уже второе подобное событие в регионе за последние дни. 8 декабря землетрясение магнитудой 1,8 произошло в соседней Закарпатской области.

Сегодня стало известно о землетрясении магнитудой 6,7 в префектуре Аомори на северо-востоке Японии, очаг залегал на глубине 20 километров. Национальное метеорологическое управление страны выпустило предупреждение о возможном цунами высотой до одного метра для побережья Аомори, Иватэ и Хоккайдо — стандартная мера предосторожности в подобных ситуациях.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

