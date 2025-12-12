Ангела Меркель отказалась от своего знаменитого жеста и назвала причину

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что оставила в прошлом свой знаменитый жест — сложенные перед собой руки, образующие ромб. В интервью журналу Stern она заявила, что больше не использует этот элемент, ставший её визитной карточкой за 16 лет на посту главы правительства.

«Я на самом деле больше не делаю его. Он мне больше не идёт», — пояснила Меркель. При этом она с юмором отметила, что часто видит, как окружающие в её присутствии повторяют этот жест.

«Я пристально слежу за этим, потому что это похоже на плагиат», — пошутила экс-канцлер.

Таким образом, один из самых узнаваемых политических невербальных символов XXI века официально ушёл в историю вместе со своей создательницей.

Ранее Меркель раскритиковала действующего главу правительства Фридриха Мерца за его высказывания о миграции. Экс-канцлер подчеркнула важность видеть в мигрантах отдельные личности, а не безликую массу.