Новомосковск переименовали обратно в Сталиногорск

На один день в честь 84-летия освобождения от немецкой оккупации город Новомосковск временно вернул себе историческое название Сталиногорск. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в своём телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что историческое наименование использовалось на официальном сайте администрации, в публикациях социальных сетей и в программе культурных мероприятий. Кроме того, в школах города в этот день прошли тематические уроки истории, посвящённые периоду оккупации и освобождения.

Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области) находился под фашистской оккупацией с 23 ноября по 12 декабря 1941 года. Несмотря на короткий срок, захватчики установили жёсткий режим, в ходе которого были расстреляны несколько мирных жителей. В 1961 году Сталиногорск был переименован в Новомосковск, а в 2023 году удостоен почётного звания «Город трудовой доблести» за вклад жителей в победу в Великой Отечественной войне.

По такому же принципу город-герой Волгоград порой переименовывают на время обратно в Сталинград. Там смена имени приурочена к памятным датам, связанным со Сталинградской битвой — началом контрнаступления советских войск.