19 ноября, 09:20

Волгоград переименовали в Сталинград

Обложка © Официальный сайт администрации Волгограда

Город-герой Волгоград вновь временно переименовали в Сталинград. Об обновлении вывесок сообщили в городской администрации. Такая традиционная смена названий происходит в честь памятных дат, связанных со Сталинградской битвой — началом контрнаступления советских войск.

Дорожные знаки с новым старым названием были установлены всего на сутки, а уже ночью планируется вернуть городу прежнее имя. Согласно решению депутатов городской думы, смена официального названия с Волгограда на Сталинград осуществляется 9 раз в году в память о значимых исторических событиях.

Кроме того, использование названия «Сталинград» допускается во время проведения общегородских мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России и Волгоградской области, связанным с легендарной битвой.

Напомним, что в мае Общероссийское общественное движение «Ветераны России» направило обращение президенту Владимиру Путину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с инициативой вернуть Волгограду его историческое название – Сталинград. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также высказался за переименование города и предложил это российскому лидеру. В ответ глава государства отнёсся к данной идее с осторожностью, отметив, что подобные решения должны приниматься на региональном уровне с учётом мнения жителей города.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Волгоградская область
