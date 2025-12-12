Экономист раскрыл, когда цены на продукты для новогоднего стола достигнут пика

После 20 декабря в России ожидается рост цен на основные продукты для новогоднего стола, традиционно вызванный повышенным сезонным спросом, предупредил доктор экономических наук Леонид Холод. По его словам, попытка повышения цен будет предпринята по всем группам продовольствия, но наиболее ощутимой она станет для «праздничных» категорий, таких как ингредиенты для салатов, икра и шампанское.

«Новый год — пожалуй, самый главный в году повод для того, чтобы цены выросли. Все категории населения, и богатые, и бедные, так или иначе его отмечают с традиционными блюдами...» — отметил бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

В прошлом году подорожание по этим позициям составило 10–15%, однако текущая рыночная ситуация отличается. Граждане, столкнувшись с ростом цен, уже начали сокращать потребление даже недорогого мяса, а в пищевой отрасли наблюдается снижение производства и инвестиционной активности. Это в будущем может привести к конъюнктурному скачку цен.

Что касается периода после Нового года, собеседник Общественной Службы Новостей полагает, что в обычных условиях из-за снижения покупательской активности цены могли бы откатиться назад. Однако на фоне общей инфляции магазины вряд ли станут существенно снижать стоимость. Активность на рынке, по его прогнозу, вернётся только к середине января.

Ранее маркетолог посчитал, как изменилась стоимость любимых новогодних салатов россиян. Так, салат оливье и селёдка под шубой в этом году могут обойтись на 20-30% дороже по сравнению с прошлым. Повышение цен связано сразу с двумя причинами: инфляцией и особенностями российской бизнес-модели, которая вынуждена учитывать рост стоимости продуктов перед праздниками.