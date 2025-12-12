В Подмосковье пропала бабушка, ставшая бездомной из-за «‎схемы Долиной» наоборот

Бабушка, которую выгнали из квартиры в подмосковных Люберцах таинственно пропала. Бывший арендатор, лишивший её жилья, увёз пенсионерку и скрывает, где она находится. Сейчас женщину разыскивают соседи и волонтёры, сообщает SHOT.

Кошка хозяйки квартиры. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, новые собственники квартиры на этой неделе осуществили хитрый план по выселению 72-летней бывшей хозяйки Галины. Они выхватили у неё из рук телефон и спрятали в подъезде. Когда пенсионерка вышла за аппаратом, они закрыли дверь, вызвали мастера и срочно поменяли замки. Все вещи, мебель и животных выбросили на улицу.

К Галине Егоровне приходили социальные работники, предлагавшие поместить её в социальное учреждение. Однако пенсионерка отказалась, так как не могла оставить своих питомцев. Кошку по кличке Даша временно взяли соседи, они также собирают средства, чтобы отдать собаку Роксану на передержку.

Бывший арендатор по имени Георгий, который лишил бабушку жилья, отвёз её в другую квартиру, сообщили соседи и волонтёры. Но адрес он не называет. Всё имущество женщины осталось на улице. В настоящее время Галину Егоровну ищут соседи и волонтёры по Москве и Московской области. Администрация Люберецкого района готова выделить Галине Егоровне жильё на время, пока выясняются обстоятельства дела. К расследованию подключилась полиция.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Люберцах 72-летняя женщина оказалась на улице вместе со своими вещами, поскольку арендаторы, которым она 23 года сдавала жильё, оформили на неё долг под залог квартиры. При этом раньше они хорошо общались, поэтому пенсионерка даже прописала их у себя.