Названа страна-лидер по употреблению кофе

Согласно свежей статистике Международной организации кофе (ICO), Люксембург является абсолютным мировым лидером по потреблению этого напитка. Каждый житель страны в среднем выпивает 5,31 чашки кофе в день или потребляет 20,53 килограмма кофе в год. Это обеспечивает рекордные 118 227 чашек за всю жизнь.

Такой показатель значительно опережает традиционных лидеров — Финляндию (3,77 чашки в день) и Швецию (2,59 чашки в день). Аналитики, однако, отмечают важный нюанс: на статистику может влиять большое количество иностранных работников и туристов, покупающих кофе в Люксембурге из-за относительно доступных цен (средняя чашка стоит 3,09 евро), и их потребление учитывается в общем объёме.

Таким образом, рекорд отчасти может быть связан с уникальным положением страны как трансграничного центра, но он всё равно остаётся самым высоким в мире по официальным данным.

Ранее в «Руспродсоюзе» объяснили, почему за последний год кофе подорожал больше чем на 60%. Согласно мнению экспертов, основное влияние оказывают котировки нефти на мировых биржах. Второй важный фактор — это обменный курс рубля по отношению к доллару США.