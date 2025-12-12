«Единая Россия» призвала россиян поучаствовать в создании предвыборной программы

Партия «Единая Россия» официально объявила о начале сбора предложений от граждан для формирования своей предвыборной программы, с которой политсила планирует идти на выборы в Государственную думу в 2026 году. Текст документа опубликован на сайте «Единой России».

В обращении, принятом Генеральным советом партии, подчёркивается, что программа должна стать не набором обещаний, а реальным планом действий. Её основой станут идеи жителей всех регионов страны.

Основными задачами в документе названы поддержка курса президента, народосбережение, укрепление армии, защита традиционных ценностей и технологический рывок. Партия заявляет, что в условиях СВО её объединяющая роль усилилась.

«Она — план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны», — говорится о программе в обращении «Единой России».

Ранее на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин вновь подчеркнул значимость работы общественных институтов, включая наблюдателей, и поставил им задачу работать в 2026 году, что совпадает со сроком проведения думских выборов. Члены СПЧ и Общественной палаты расценили это как подтверждение высокой оценки их деятельности и поручение продолжить развитие системы мониторинга и защиты избирательных прав граждан.