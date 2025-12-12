Путин в Индии
12 декабря, 15:58

«Единая Россия» призвала россиян поучаствовать в создании предвыборной программы

Обложка © Единая Россия

Партия «Единая Россия» официально объявила о начале сбора предложений от граждан для формирования своей предвыборной программы, с которой политсила планирует идти на выборы в Государственную думу в 2026 году. Текст документа опубликован на сайте «Единой России».

В обращении, принятом Генеральным советом партии, подчёркивается, что программа должна стать не набором обещаний, а реальным планом действий. Её основой станут идеи жителей всех регионов страны.

Основными задачами в документе названы поддержка курса президента, народосбережение, укрепление армии, защита традиционных ценностей и технологический рывок. Партия заявляет, что в условиях СВО её объединяющая роль усилилась.

«Она — план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны», — говорится о программе в обращении «Единой России».

На выборах 2025 года победили 830 участников СВО, выдвинувшихся от «Единой России»

Ранее на заседании Совета по правам человека президент Владимир Путин вновь подчеркнул значимость работы общественных институтов, включая наблюдателей, и поставил им задачу работать в 2026 году, что совпадает со сроком проведения думских выборов. Члены СПЧ и Общественной палаты расценили это как подтверждение высокой оценки их деятельности и поручение продолжить развитие системы мониторинга и защиты избирательных прав граждан.

