12 декабря, 15:48

Путин завершил поездку в Туркменистан концертом по случаю юбилея нейтралитета

Обложка © Life.ru

Визит президента России Владимира Путина в Туркменистан завершился посещением торжественного концерта, посвящённому Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин посетил концерт в Ашхабаде. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Мероприятие, прошедшее с большим размахом, стало кульминацией рабочего визита российского лидера, в рамках которого также состоялись переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Путин завершил визит в Туркменистан. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад с рабочим визитом. Столица Туркменистана встретила его почётным караулом и цветами. В ходе визита российский президент провёл встречи с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, иранским лидером Масудом Пезешкианом, а также турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Украине и намерения Европейского союза по заморозке российских активов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
