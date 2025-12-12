Путин завершил поездку в Туркменистан концертом по случаю юбилея нейтралитета

Мероприятие, прошедшее с большим размахом, стало кульминацией рабочего визита российского лидера, в рамках которого также состоялись переговоры с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад с рабочим визитом. Столица Туркменистана встретила его почётным караулом и цветами. В ходе визита российский президент провёл встречи с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, иранским лидером Масудом Пезешкианом, а также турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Украине и намерения Европейского союза по заморозке российских активов.