12 декабря, 15:17

Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде

Владимир Путин, Абдул Латиф Рашид.Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / MICHAEL BUHOLZER

Президент России Владимир Путин провёл в Ашхабаде встречу с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Абдула Латифа Рашида. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Песков: Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС на замороженные российские активы
Песков: Путин и Эрдоган обсудили планы ЕС на замороженные российские активы

Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад с рабочим визитом. Столица Туркменистана встретила его почётным караулом и цветами. За время поездки глава РФ встретился с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они обсудили конфликт на Украине и планы ЕС по конфискации российских активов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Ирак
  • Туркменистан
  • Мировая политика
  • Политика
