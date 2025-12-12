Путин встретился с президентом Ирака Рашидом в Ашхабаде
Владимир Путин, Абдул Латиф Рашид.Обложка © Life.ru, © ТАСС / EPA / MICHAEL BUHOLZER
Президент России Владимир Путин провёл в Ашхабаде встречу с иракским коллегой Абдулом Латифом Рашидом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча Владимира Путина и Абдула Латифа Рашида. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Напомним, Владимир Путин прилетел сегодня в Ашхабад с рабочим визитом. Столица Туркменистана встретила его почётным караулом и цветами. За время поездки глава РФ встретился с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они обсудили конфликт на Украине и планы ЕС по конфискации российских активов
