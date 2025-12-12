Песков: Путин и Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по Украине

В ходе встречи в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган детально обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам», — отметил представитель Кремля.