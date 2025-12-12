Песков: Путин и Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по Украине
Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына
В ходе встречи в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган детально обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам», — отметил представитель Кремля.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад, где его встретили в аэропорту с почётным караулом и цветами. Российский лидер уже провёл встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, лидером Ирана Масудом Пезешкианом, а также с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
