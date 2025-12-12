Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 12:11

Песков: Путин и Эрдоган провели обстоятельный обмен мнениями по Украине

Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

В ходе встречи в Ашхабаде президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган детально обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам, по региональным делам, по международным делам», — отметил представитель Кремля.

Путин и Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде без делегаций
Путин и Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде без делегаций

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана Ашхабад, где его встретили в аэропорту с почётным караулом и цветами. Российский лидер уже провёл встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, лидером Ирана Масудом Пезешкианом, а также с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar