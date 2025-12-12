Путин в Индии
Регион
12 декабря, 11:35

Путин и Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде без делегаций

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в формате тет-а-тет — без делегаций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас продолжают уже совсем в узком составе дальнейший разговор, о котором я пока ничего не знаю», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В аэропорту его встретили с почётным караулом и цветами. Глава РФ уже пообщался с туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, после чего встретился с Реджепом Эрдоганом.

