Путин и Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде без делегаций

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в формате тет-а-тет — без делегаций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас продолжают уже совсем в узком составе дальнейший разговор, о котором я пока ничего не знаю», — сказал представитель Кремля.