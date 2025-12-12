Путин и Эрдоган продолжили переговоры в Ашхабаде без делегаций
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжили переговоры в формате тет-а-тет — без делегаций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас продолжают уже совсем в узком составе дальнейший разговор, о котором я пока ничего не знаю», — сказал представитель Кремля.
Напомним, Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Туркменистана с рабочим визитом. В аэропорту его встретили с почётным караулом и цветами. Глава РФ уже пообщался с туркменистанским лидером Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, после чего встретился с Реджепом Эрдоганом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.