«Параноидальный» министр войны США Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет неожиданно отстранил министра армии США Дэна Дрисколла от участия в урегулировании украинского кризиса. По данным Telegraph, это произошло после того, как Дрисколл, по мнению Хегсета, «вышел за рамки своих полномочий». Источники издания называют Хегсета «всё более параноидальным» и утверждают, что он решил усмирить чересчур активного подчиненного.

Из-за этого скандала Дрисколл не вернулся на переговоры на Украину и пропустил важную встречу в Париже. Украинские и европейские чиновники видят в этом признак острой внутренней борьбы в Вашингтоне за контроль над мирным процессом. На этом фоне Дональда Трампа пригласили на новые переговоры в Париж 13 декабря, но Белый дом дал понять, что участие США возможно лишь при «реальном шансе» на подписание соглашения.

Параллельно мирная инициатива активно обсуждается за закрытыми дверями. На прошлой неделе Владимир Путин несколько часов говорил в Кремле с американскими эмиссарами, включая зятя Трампа Джареда Кушнера. Российский лидер оценил американский план, разбитый на 4 части, отметив неприемлемые для Москвы пункты. А Владимир Зеленский, встретившись с европейцами, снова отказался от территориальных уступок, хотя Киев уже передал Вашингтону свой ответ на предложения.