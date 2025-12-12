«Устал от холода»: Муж Ани Лорак просит у звезды купить «любовное гнёздышко» в Испании

Супруг певицы Ани Лорак Исаак Виджраку, по данным источников, обратился к звезде с необычной просьбой. Испанец хочет, чтобы супруга приобрела для него личную небольшую виллу на испанском побережье.

Как сообщает телеграм-канал «Свита Короля» со ссылкой на приятельницу Лорак, Виджраку устал от холода и постоянных разъездов, которые мешают ему медитировать и работать. Муж певицы представляет будущее жильё как уютное «любовное гнёздышко», куда Ани сможет приезжать на отдых.

Пока неизвестно, как отреагировала сама певица на просьбу супруга.

Напомним, недавно Ани Лорак стала гражданкой России. В связи с этим она появилась в списке базы украинского сайта «Миротворец». В то же время Украина внесла артистку в санкционный список, сославшись на её активные гастроли по России и использование русского языка во время концертов.