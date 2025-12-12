Путин в Индии
12 декабря, 15:57

«Устал от холода»: Муж Ани Лорак просит у звезды купить «любовное гнёздышко» в Испании

Муж Ани Лорак Исаак Виджраку просит певицу купить виллу в Испании

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Супруг певицы Ани Лорак Исаак Виджраку, по данным источников, обратился к звезде с необычной просьбой. Испанец хочет, чтобы супруга приобрела для него личную небольшую виллу на испанском побережье.

Как сообщает телеграм-канал «Свита Короля» со ссылкой на приятельницу Лорак, Виджраку устал от холода и постоянных разъездов, которые мешают ему медитировать и работать. Муж певицы представляет будущее жильё как уютное «любовное гнёздышко», куда Ани сможет приезжать на отдых.

Пока неизвестно, как отреагировала сама певица на просьбу супруга.

Напомним, недавно Ани Лорак стала гражданкой России. В связи с этим она появилась в списке базы украинского сайта «Миротворец». В то же время Украина внесла артистку в санкционный список, сославшись на её активные гастроли по России и использование русского языка во время концертов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

