Регион
12 декабря, 16:21

Влад Топалов отсудил 20 млн рублей у подрядчиков своей криптофирмы

Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Российский певец Влад Топалов отсудил 20 миллионов рублей, которые его криптофирме должны были подрядчики. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». Выплаты будут производиться в пользу музыканта частями — по 4 миллиона в месяц.

Артист владеет ООО «МСМ». Организация ведёт деятельность на криптобирже. Согласно исковым требованиям Топалов требовал вернуть 20 миллионов заёмных денег, а также проценты и неустойку. Общая сумма достигла 24,5 миллиона рублей. Во время судебных слушаний ответчик пошёл на мировое соглашение. Стороны условились о возврате 20 миллионов.

Новый имидж Влада Топалова впечатлил Сергея Лазарева
Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко и бывший солист группы «Smash!!» Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Возлюбленные уже воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

