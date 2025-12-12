Влад Топалов отсудил 20 млн рублей у подрядчиков своей криптофирмы

Российский певец Влад Топалов отсудил 20 миллионов рублей, которые его криптофирме должны были подрядчики. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». Выплаты будут производиться в пользу музыканта частями — по 4 миллиона в месяц.

Артист владеет ООО «МСМ». Организация ведёт деятельность на криптобирже. Согласно исковым требованиям Топалов требовал вернуть 20 миллионов заёмных денег, а также проценты и неустойку. Общая сумма достигла 24,5 миллиона рублей. Во время судебных слушаний ответчик пошёл на мировое соглашение. Стороны условились о возврате 20 миллионов.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко и бывший солист группы «Smash!!» Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Возлюбленные уже воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава.