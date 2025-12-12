Посол РФ Нечаев отверг обвинения Германии в причастности России к «кибератакам»

Российский посол Сергей Нечаев заявил о недопустимости обвинений Берлина в том, что Россия якобы причастна к кибератакам на Германскую службу управления воздушным движением. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ. Ранее дипломат был вызван в МИД Германии для дачи объяснений по «кибератакам».

«Посол России категорически отверг обвинения в причастности российских госструктур к указанным случаям и деятельности хакерских группировок в целом как бездоказательные, необоснованные и нелепые. Охарактеризовал демарш МИД ФРГ как очередной недружественный шаг, направленный на разжигание в Германии антироссийских настроений», — сказано в тексте.

Напомним, МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева для объяснений в связи с обвинениями в адрес Москвы в «гибридных атаках». Берлин утверждает, что Россия устраивала кибератаки, включая инцидент с авиационной безопасностью в августе 2024 года.