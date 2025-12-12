Путин в Индии
12 декабря, 14:45

Страх перед уходом США: в НАТО объяснили заявления Рютте о войне с Россией

Полковник Узен: Слова генсека НАТО Рютте о войне связаны с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidi

Генсек НАТО Марк Рютте использует жёсткую риторику о возможном конфликте с Россией из-за опасений ослабления участия США в альянсе после публикации новой стратегии национальной безопасности Вашингтона. Такое мнение газете HLN высказал бельгийский полковник в отставке Роже Узен.

По его словам, заявления Рютте связаны с тревогой по поводу будущей роли Соединённых Штатов в НАТО. Генсек альянса, считает эксперт, пытается сохранить единство блока на фоне возможного сокращения американской вовлечённости.

Ранее Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал европейские страны нарастить оборонные расходы и подготовиться к «сражению с русскими». Он также заявил о необходимости перехода к «военному образу мышления», утверждая, что НАТО якобы может стать следующей целью России.

В Москве подобные заявления отвергают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова зафиксировать соответствующие гарантии в письменном виде.

Роже Узен напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за рост военных расходов и зависимость от американской поддержки. По мнению эксперта, именно страх перед возможным отходом США и стал ключевым фактором ужесточения риторики руководства НАТО.

Марк Рютте возглавил НАТО в 2023 году после 13 лет на посту премьер-министра Нидерландов. Его жёсткие заявления о российской угрозе стали частью текущей дискуссии о безопасности в Европе.

