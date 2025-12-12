На «острове богачей» произошла массовая драка в роскошных костюмах

Массовая драка между мужчинами в костюмах люксовых брендов вспыхнула во время ежегодной рождественской прогулки в американском городе Нантакет, штат Массачусетс. Об этом сообщает газета Nantucket Current.

Массовая драка в дорогих костюмах омрачила рождественскую прогулку в Нантакете. Видео © Х / ACKCurrent

Инцидент произошёл на Федеральной улице сразу после появления Санта-Клауса на празднике. Около десяти мужчин в возрасте от 20 до 60 лет начали спорить, а затем разбились на группы и вступили в ожесточённую потасовку, которую очевидцы сравнили со сценой из «Вестсайдской истории».

Свидетели называют происходящее хаосом, отмечая, что прохожие пытались разнять дерущихся. Полиция, прибывшая на место, никого не задержала, расследование продолжается. Причины конфликта остаются неясными.

Ранее сообщалось, что в Челябинске две группы молодых людей два дня подряд устраивали столкновения с использованием ракетниц. Конфликт возник на почве личных отношений, связанных с девушкой. Участники конфликта преследовали друг друга, после чего один из них произвёл выстрел в противников из сигнального пистолета.