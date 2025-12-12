Верховный суд РФ смягчил приговор экс-генералу Музраеву по делу о теракте

Верховный суд РФ смягчил на 1 год и 6 месяцев приговор бывшему руководителю СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, который получил 20 лет тюрьмы в 2023 году по делу о совершении теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Он [Музраев] освобождён от назначенного ему наказания по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования за это преступление. Окончательное наказание Музраеву назначено путём частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

Также Музраев лишён звания «генерал-лейтенант юстиции», классного чина «государственный советник юстиции 3-го класса» и госнаград. Как установили следователи, ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде преступники хотели поджечь дом губернатора Волгоградкой области Андрея Бочарова. Были арестованы в качестве заказчиков Музраев и волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Преступление было квалифицировано как теракт.

Напомним, что в июне 2019 года экс-главу регионального СУ СКР Музраева и местного предпринимателя задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области, которое было совершено ещё в 2016 году. Тогда несколько злоумышленников закидали дом главы региона Андрея Бочарова коктейлями Молотова.