Соловьёв сообщил об обстреле храма в Красноармейске и ранении настоятеля

Украинские войска обстреляли православный храм в центре освобождённого Красноармейска (Покровска), в результате чего был ранен настоятель. Об этом сообщает российский журналист Владимир Соловьёв.

«Украинские подонки нанесли удар по одному из куполов. Батюшка… получил огнестрельное ранение, оно ещё свежее, и так весь изрешечён, но храм не бросает», — сообщил Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

Снаряд попал в купол церкви Архистратига Михаила. Священник получил огнестрельные ранения, но отказался покидать повреждённое здание и помогает в его восстановлении. Соловьёв назвал настоятеля «настоящим мужчиной». Он также храм оставался цел, когда по городу работали ВС РФ.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ превратили церковь в место запуска дронов. Однако российские бойцы не стали бить по храму и нашли способ хитро выманить противника, «обрубив» ему все пути подвоза провизии, снарядов и БПЛА.