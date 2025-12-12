Основатель Oracle Эллисон потерял почти 25 миллиардов долларов за день

Основатель корпорации Oracle, один из самых богатых людей мира Ларри Эллисон потерял 24,9 миллиарда долларов за один день после того, как пообещал поддержать амбициозную сделку своего сына. По данным Bloomberg, его заявление о финансировании «враждебного предложения» компании Paramount о покупке Warner Bros. Discovery за 108 миллиардов долларов вызвало падение акций Oracle почти на 11%.

Эллисон-младший, глава кинокомпании Paramount Skydance, решил обойти совет директоров Warner Bros., сделав предложение напрямую акционерам, чтобы сорвать ранее заключённую сделку стримингового гиганта Netflix. Отец пообещал финансовую поддержку этого плана, что было воспринято рынком как рискованное отвлечение ресурсов от основного бизнеса.

Несмотря на рекордные суточные потери, состояние 80-летнего Ларри Эллисона всё ещё оценивается в 202,8 миллиарда долларов, что удерживает его на третьем месте в мировом рейтинге миллиардеров и почти вдвое превышает его капитал годовой давности.

Ранее Life.ru писал, что человеком года по версии журнала Time были признаны архитекторы искусственного интеллекта. На обложке журнала в стиле легендарного снимка «Обед на небоскрёбе» изображены Илон Маск, Марк Цукерберг, Сэм Альтман, Дженсен Хуанг, Лиза Су, Демис Хассабис, Дарио Амодей и создательница базы данных ImageNet Фэй-Фэй Ли.