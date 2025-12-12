«АвтоВАЗ» отзывает в России более 33 тысяч автомобилей Lada Granta

Автоконцерн «АвтоВАЗ» инициировал отзывную кампанию для более чем 33 тысяч автомобилей Lada Granta последних выпусков. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под действие кампании попадают автомобили, реализованные в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. В «АвтоВАЗе» заявили, что это превентивная мера для подтверждения потребительских характеристик.

В сервисных центрах проведут диагностику одного из функциональных узлов на предмет возможного ослабления крепёжного элемента и при необходимости произведут замену.

Компания начнёт уведомлять владельцев по телефону и письмами о необходимости посетить дилерский центр. Все работы будут выполнены бесплатно, а срок проведения минимален.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» впервые за несколько месяцев раскрыл данные о продажах, показав снижение объёмов почти на треть. За январь–ноябрь 2025 года было продано 304,8 тысячи автомобилей Lada, что на 27% меньше показателей прошлого года.