Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к более сложным временам

Председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев призвал партию готовиться к более сложному этапу. Такое заявление прозвучало на заседании генсовета.

По словам Медведева, результаты, достигнутые в сентябре в рамках Единого дня голосования, являются очень впечатляющими и, вероятно, лучшими за последнее время.

«Мы с вами все-таки занимаемся реальной политикой и понимаем, в каких условиях сейчас существует наша страна. Эти результаты — отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, фигуры президента страны, партийных приоритетов, которые мы с вами определили», — сказал Медведев.

Политик отметил, что успех на выборах был связан с высокой консолидацией общества вокруг целей СВО и поддержкой президента. Вместе с тем он призвал партийцев осознавать, что впереди ожидает сяболее трудный период, и нужно быть к этому готовыми.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» официально объявила о начале сбора предложений от граждан для формирования своей предвыборной программы, с которой планирует участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году. Программа должна стать не набором обещаний, а реальным планом действий, основанным на идеях жителей всех регионов страны.