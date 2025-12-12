Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 17:45

Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel105

Роскомнадзор официально опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС о возможных причинах замедления работы сервиса.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

Пользователи сообщали о технических проблемах, связанных с медленной загрузкой медиафайлов в приложении. Ведомство подчеркнуло, что данные сбои не связаны с какими-либо административными решениями регулятора.

Вяльбе допустила вероятность полной блокировки Telegram в России
Вяльбе допустила вероятность полной блокировки Telegram в России

Ранее в Госдуме заявили, что мессенджер Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в России, несмотря на возможные блокировки многих зарубежных сервисов. Руководство Telegram поддерживает диалог с Роскомнадзором и правоохранительными органами, что обеспечивает ему особый статус и позволяет продолжать работу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar