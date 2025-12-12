Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Роскомнадзор официально опроверг информацию о введении новых ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос ТАСС о возможных причинах замедления работы сервиса.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

Пользователи сообщали о технических проблемах, связанных с медленной загрузкой медиафайлов в приложении. Ведомство подчеркнуло, что данные сбои не связаны с какими-либо административными решениями регулятора.