Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 17:50

Оторвавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превышал диаметр Земли

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

На Солнце зафиксировали отрыв гигантского протуберанца, размер которого в момент отделения в 80 раз превышал диаметр Земли. Об этом ТАСС сообщили учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Колоссальный протуберанец отрывается от Солнца. Видео © Telegarm / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Размер гигантского протуберанца в момент отрыва от солнца превысил диаметр Земли в 80 раз», — приводит сообщение учёных агентство.

Магнитная буря уровня G2.3 произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца
Магнитная буря уровня G2.3 произошла на Земле после выброса плазмы с Солнца

Ранее в начале декабря на Солнце была зафиксирована серия из семи мощных вспышек класса М — предпоследнего по силе. Часть из них произошла в крупнейшем за год комплексе солнечных пятен. Специалисты отмечали, что такие события часто сопровождаются выбросами плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Вселенная
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar