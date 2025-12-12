Оторвавшийся от Солнца протуберанец в 80 раз превышал диаметр Земли

На Солнце зафиксировали отрыв гигантского протуберанца, размер которого в момент отделения в 80 раз превышал диаметр Земли. Об этом ТАСС сообщили учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ранее в начале декабря на Солнце была зафиксирована серия из семи мощных вспышек класса М — предпоследнего по силе. Часть из них произошла в крупнейшем за год комплексе солнечных пятен. Специалисты отмечали, что такие события часто сопровождаются выбросами плазмы, которые могут достигать Земли и вызывать магнитные бури.