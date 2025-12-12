Трамп заявил, что вновь помирил Таиланд и Камбоджу

Лидеры Таиланда и Камбоджи договорились прекратить военные действия на границе. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Политик рассказал, что провёл «очень хороший разговор» с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.

«Они согласились прекратить все боевые действия, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключённому мной вместе с ними при помощи замечательного премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима», — написал американский лидер.