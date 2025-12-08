Политолог объяснил провал мирного плана Трампа в отношении Таиланда и Камбоджи

Мирный план президента США Дональда Трампа для Таиланда и Камбоджи не сработал, и на границе снова начались столкновения. В этом виноват поверхностный подход Штатов, не учитывающий глубинных причин конфликта. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов, комментируя новые бои на границе между странами.

Эксперт жёстко раскритиковал американскую дипломатию. По его словам, Трамп изначально наивно полагал, что сложные международные конфликты можно решить быстро, «двумя телефонными звонками».

«Камбоджа и Таиланд послушали Трампа, Камбоджа тут же выдвинула его на Нобелевскую премию мира, но внутренние причины конфликта не были устранены, напряжение на границе осталось», — заявил Светов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Политолог подчеркнул, что корни вражды — в многократном переделе границ и горьком историческом наследии, включая Вьетнамскую войну. Такие противоречия нельзя устранить одним соглашением.

Главную проблему Светов видит в работе международных институтов, в частности ООН, которая, по его мнению, не урегулирует конфликты, а лишь делит стороны на правых и виноватых. Из-за этого ситуация будет тлеть и периодически взрываться.

При этом эксперт отдал должное Трампу за попытку действовать, в отличие от других политиков. Он также отметил, что сам Трамп теперь признаёт глубину таких конфликтов, как на Украине, что является эволюцией его взглядов.