Калужская мама родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца

В Калуге врачи совершили медицинский прорыв, сохранив беременность после внутриутробной гибели одного из близнецов. Наталья Артеменкова, у которой на 24-й неделе отошли воды и один ребёнок погиб, провела под наблюдением в перинатальном центре 40 дней, после чего родила живую дочь, передаёт Mash.

Калужанка родила второго ребёнка через 40 дней после смерти его близнеца. Фото © Telegram / Mash

Девочку, названную Марией, появилась на свет с весом 1250 граммов, её состояние стабильно. Этот случай является экстраординарным. По словам врачей, в современной российской практике подобного не фиксировалось как минимум последние два десятилетия, а мировая медицинская литература описывает лишь единичные аналогичные истории.

