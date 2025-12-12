Активы Google во Франции арестованы для возврата 10 млрд рублей российской «дочке»

Французские приставы наложили арест на имущество Google France по иску российского подразделения корпорации. Эта мера призвана обеспечить исполнение решения суда в Москве о взыскании почти 10 млрд рублей, объяснил адвокат Артур Зурабян, представляющий интересы российского ООО «Гугл».

Сумма долга — это дивиденды, которые материнская компания вывела накануне банкротства своего российского офиса в 2021 году. В Париже находится единственный акционер, указанный в деле российского суда, и у местной структуры Google, по данным участников процесса, есть значительные активы.

«Процесс признания и приведения в исполнение решений государственных судов в любой юрисдикции довольно длительный и занимает не меньше полутора-двух лет. Но не исключено, что в динамике удастся договориться с Google и как-то исполнить это обязательство», — отметил юрист в разговоре с «Коммерсантом».

Франция стала уже второй страной после ЮАР, где наложен подобный арест. Иски также поданы в Алжир и более чем в десяток других государств. Эксперты отмечают, что обеспечительная мера — это пока не признание решения, а лишь способ не дать компании вывести активы до окончания длительных судебных тяжб.

Напомним, 10 декабря 2025 года по заявлению российского ООО «Гугл» французский суд наложил немедленный арест на 100% акций местного подразделения Google France. Эта обеспечительная мера была направлена на то, чтобы не позволить материнской корпорации обанкротить свой французский филиал по аналогии с российским до окончания судебного процесса по признанию и исполнению решения московского арбитража. Таким образом, арест стал превентивным действием для сохранения активов, на которые в дальнейшем можно будет обратить взыскание.