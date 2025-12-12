Латвия заблокировала сайт «Объясняем.рф» из-за влияния на общество
В Латвии заблокировали сайт «Объясняем.рф». Причиной назвали возможное негативное влияние на «сплочённость латвийского общества». Об этом сообщил сам портал.
«Сайт Объясняем.рф заблокировали в Латвии — информация на портале может негативно влиять на сплочённость латвийского общества, понимание ценностей и поддержку Украины», — указали Telegram-канале портала.
Редакция поблагодарила за «признание».
«Оставайтесь с нами — будем влиять негативно на сплочённость НАТО вместе!» — добавили авторы.
Ранее Московский суд запретил онлайн-раскраски с персонажами из «Наруто», «Винкс» и «Черепашек-ниндзя». Суд счёл их опасными для детей. Основанием стало присутствие на сайте изображений оружия и контента, разжигающего вражду.
