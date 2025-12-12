Путин в Индии
Регион
12 декабря, 18:48

Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продана на аукционе

Обложка © ТАСС/ Шатохина Наталья

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» была продана на аукционе до официальной даты торгов. Об этом сообщил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

По его словам, лот сняли с торгов досрочно после того, как покупатель предложил сумму, от которой не смогли отказаться ни продавец, ни аукционный дом. Точная цена сделки не раскрывается, хотя стартовая стоимость рукописи составляла один миллион рублей. Документ, датированный 7 июня 1986 года, написан на тетрадном листе и содержит подпись журналиста Нины Барановской.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's автопортрет Фриды Кало был продан за рекордные 54 660 000 долларов, установив новый максимум для произведений, созданных художницами. Картина под названием «Сон (Кровать)» была завершена в 1940 году в период активного творческого поиска художницы, сопровождавшегося напряжёнными отношениями с Диего Риберой.

