Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» досрочно продана на аукционе

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» была продана на аукционе до официальной даты торгов. Об этом сообщил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

По его словам, лот сняли с торгов досрочно после того, как покупатель предложил сумму, от которой не смогли отказаться ни продавец, ни аукционный дом. Точная цена сделки не раскрывается, хотя стартовая стоимость рукописи составляла один миллион рублей. Документ, датированный 7 июня 1986 года, написан на тетрадном листе и содержит подпись журналиста Нины Барановской.

