12 декабря, 18:38

Цена серебра впервые превысила $65 за унцию, платина побила рекорд 2011 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

В пятницу биржевая цена на серебро обновила исторический максимум. Котировки впервые поднялись выше 65 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 17:28 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро вырос на 0,67% — до 65,028 доллара за унцию. Это первое значение выше отметки в 65 долларов за всю историю торгов.

Одновременно платина подскочила выше 1800 долларов за тройскую унцию. Такого уровня металл не достигал с сентября 2011 года.

В октябре Life.ru писал, что после роста цен на золото аналитики прогнозируют увеличение стоимости платины и палладия. Эти металлы теперь рассматривают не только как «подушку безопасности», но и как полноценные активы для получения дохода.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Мировая экономика
  • Экономика
