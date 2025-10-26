Названы два металла, которые могут подорожать вслед за золотом

После повышения стоимости золота эксперты предсказывают рост цен на платину и палладий. Эти два металла теперь воспринимают как полноценные инструменты для получения дохода, а не только как «подушку безопасности».

«Платина демонстрирует стремительный рост на фоне дефицита, а палладий удерживает внимание инвесторов благодаря дефициту и промышленному спросу», — приводит прогноз CEO компании Moneymatika Максима Мольдерфа РБК.

С начала года стоимость платины увеличилась более чем на 50%, достигнув десятилетнего максимума. Причина этого — структурный дефицит, продолжающийся третий год подряд. Он возникает из-за снижения добычи в Южной Африке и роста потребления. Исторически платина стоила дороже золота, и эксперты не исключают возврат к этому соотношению в ближайшие два года.

Несмотря на то, что палладий утратил часть рынка в пользу платины, спрос на него остаётся устойчивым. В 2025 году металл балансирует на грани дефицита. Аналитики подсчитали, что с начала года палладий подорожал примерно на 30%. Спрос поддерживают глобальные переходы к зелёной энергетике и ужесточение экологических норм, что увеличивает потребность в катализаторах для снижения выбросов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость золота опустилась ниже 4050 долларов за тройскую унцию. С 13 октября 2025 года это оказался самым низким показателем. До этого цена драгметалла каждый раз обновляла рекорды. Экономисты рекомендуют рассматривать падение стоимости золота как коррекцию на рынке. С фундаментальной точки зрения оно по-прежнему сохраняет потенциал для обновления исторических максимумов.