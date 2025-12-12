Путин в Индии
12 декабря, 19:42

13 детей отравились парами хлора в бассейне в якутском Нерюнгри

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BENEJAM

В бассейне «Шахтёр» в якутском городе Нерюнгри во время соревнований по плаванию пострадали 13 подростков. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Причиной инцидента стала чрезмерная концентрация паров хлора в воде. У детей 13-14 лет произошло отравление и поражение глаз, после чего всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате в вагоне поезда, арендованном киностудией для съёмок, произошло массовое отравление газом, пострадали 52 человека, включая 10 детей. Всех пострадавших оперативно развезли по больницам. Двое детей попали в реанимацию, а остальные пациенты после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.

Анастасия Никонорова
