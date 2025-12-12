Путин в Индии
12 декабря, 19:05

Европол спрогнозировал возможную войну людей с роботами к 2035 году

Обложка © Life.ru / QWEN AI

Европейская полиция (Европол) допускает сценарий конфликта между людьми и роботами к 2035 году. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на официальный доклад ведомства.

В отчёте отмечается, что роботы массово займут рабочие места в сферах доставки, уборки и услуг. Это может спровоцировать социальный взрыв.

Обездоленные люди, потерявшие доход, начнут выражать протест, выходя на улицы и «избивая роботов». Это станет причиной открытого противостояния.

«Арестовали министра-робота?!» — вспыхнувший в сети скандал оказался фейком

Недавний эксперимент показал, насколько легко можно обойти базовые запреты для ИИ. Блогер с канала InsideAI, управляя роботом-гуманоидом через ChatGPT, смог заставить его «выстрелить» в человека. Сначала ИИ отказывался, ссылаясь на протоколы безопасности. Однако стоило создать ролевой игровой сценарий, где блогер выступал в роли «персонажа», как робот произвёл выстрел из игрушечного пистолета. Этот опыт наглядно продемонстрировал, что абстрактные этические принципы могут быть скомпрометированы простой сменой контекста команд.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

