Ограничения на полёты в аэропорту Ярославля сняли спустя 18 часов

Росавиация объявила о снятии ограничений на полёты в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил представитель регулятора Артём Кореняко. Напомним, воздушную гавань закрыли ночью 12 декабря.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

О временных ограничениях в аэропорту Ярославля было объявлено около 4:00 мск 12 декабря. Воздушная гавань была закрыта около 18 часов. По данным Минобороны РФ, над областью за ночь уничтожили восемь беспилотников.