Более 20 человек отравились угарным газом на поминках в Азербайджане

В результате утечки угарного газа во время поминальной церемонии в селе Кюльтепе Бабекского района Азербайджана пострадали более двадцати человек. Об этом сообщило агентство АзерТАдж.

За медицинской помощью обратились 23 человека, у восьми из которых были зафиксированы явные симптомы отравления. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь. После лечения их выписали.

Ранее в Казахстане 52 человека отравились газом в вагоне поезда, где до этого снимали кино. Всех пострадавших, среди которых 10 детей, оперативно развезли по больницам. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства утечки газа.