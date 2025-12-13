Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 22:08

Более 20 человек отравились угарным газом на поминках в Азербайджане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

В результате утечки угарного газа во время поминальной церемонии в селе Кюльтепе Бабекского района Азербайджана пострадали более двадцати человек. Об этом сообщило агентство АзерТАдж.

За медицинской помощью обратились 23 человека, у восьми из которых были зафиксированы явные симптомы отравления. Все пострадавшие были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахичеванской Автономной Республики, где им оказали необходимую помощь. После лечения их выписали.

«Очередь в туалет не заканчивалась»: Туристы рассказали о жутком отравлении на 10-часовом рейсе из Шанхая в Москву
«Очередь в туалет не заканчивалась»: Туристы рассказали о жутком отравлении на 10-часовом рейсе из Шанхая в Москву

Ранее в Казахстане 52 человека отравились газом в вагоне поезда, где до этого снимали кино. Всех пострадавших, среди которых 10 детей, оперативно развезли по больницам. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства утечки газа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Азербайджан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar