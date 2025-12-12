Путин в Индии
12 декабря, 20:41

RMF FM: Субботняя встреча в Париже по Украине отменена

Обложка © X / Élysée

Встреча по Украине, которая должна была пройти 13 декабря в Париже, отменена. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Радиостанция при этом подчеркнула, что информация является неофициальной.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал, что американские представители могут принять участие во встрече по Украине, если будет хороший шанс на урегулирование конфликта. При этом глава Белого дома отмечал, что Вашингтон не хочет тратить много времени на пустые разговоры.

