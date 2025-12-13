На Украине медсестра вколола младенцу 20 доз вакцины от туберкулеза вместо одной

В городе Боярка Киевской области произошёл инцидент, в результате которого новорожденному ребёнку была введена многократно превышенная доза вакцины. По данным местных СМИ, вместо одной прививки младенец получил сразу две, причём одна из них в десятки раз превышала норму.

С момента инцидента вся семья вынуждена ежемесячно проходить обследование на туберкулёз. Ребёнок принимает сильнодействующие препараты. Мать малыша рассказала, что у ребёнка наблюдаются проблемы со сном и пищеварением, из-за чего семья проводит бессонные ночи.

Ранее Life.ru рассказывал, как ошибка врачей из частной клиники едва не лишила карьеры восьмилетнюю гимнастку из Москвы. В медцентре «Гимед» в Жулебино совершенно здоровому ребёнку диагностировали порок сердца и потребовали немедленно бросить профессиональный спорт. Шокированные родители, не веря в этот вердикт, повели дочь в Филатовскую больницу, где патологий не обнаружили.