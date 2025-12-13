Путин в Индии
Регион
12 декабря, 21:02

В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения

Обложка © Life.ru

В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, указали в пресс-службе регулятора.

Ограничения на полёты в аэропорту Ярославля сняли спустя 18 часов

Ранее Life.ru рассказывал, что пассажиры ждут на полу и более 17 часов не могут вылететь в Дубай из Внуково. В московском аэропорту 12 декабря вводили временные ограничения, однако на данный момент они сняты.

