В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения на прилёт и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, указали в пресс-службе регулятора.
Ранее Life.ru рассказывал, что пассажиры ждут на полу и более 17 часов не могут вылететь в Дубай из Внуково. В московском аэропорту 12 декабря вводили временные ограничения, однако на данный момент они сняты.
