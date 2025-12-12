Путин в Индии
12 декабря, 19:54

Пассажиры ждут на полу и уже 16 часов не могут вылететь в Дубай из Внуково

Рейс авиакомпании UTair из Москвы в Дубай задерживается во Внуково уже более 16 часов. Пассажиры, ожидающие вылета с шести утра, вынуждены проводить время прямо на полу в аэропорту. Как пишет Mash, их уже успели посадить в самолёт, который должен был вылететь в 8:40, но после двух часов ожидания экипаж попросил всех вернуться в терминал без объяснения причин.

Рейс из Москвы в Дубай задерживают более 16 часов во Внуково. Видео © Telegram / Mash

Авиакомпания выдала ваучеры на питание номиналом 850 рублей, что, по мнению пассажиров, недостаточно для полноценного питания в аэропорту. При этом, согласно законодательству, при задержке рейса более чем на восемь часов перевозчик обязан предоставить пассажирам проживание в отеле, горячее питание каждые шесть часов и напитки каждые два часа.

Ранее Life.ru писал о снятии ограничений на полёты в аэропорту Ярославля. Напомним, о временных ограничениях там было объявлено около 4:00 мск 12 декабря. Воздушная гавань была закрыта около 18 часов.

