Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Чёрном море у Севастополя

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Чёрном море неподалёку от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

По его словам, расстояние до города составляло 24 километра. После этого был зафиксирован один афтершок. Никакие объекты в городе при этом не пострадали.

«По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность — это нормально», — написал Развожаев в Telegram-канале.

На прошлой неделе землетрясение было зафиксировано в Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Жители сообщали о лёгкой тряске и шатании мебели.