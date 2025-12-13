Путин в Индии
12 декабря, 21:17

Боксёр Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе

Мурат Гассиев. Обложка © Telegram / Murat IRON Gassiev

Российский боксёр Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В поединке, состоявшемся в Дубае, он победил болгарина Кубрата Пулева, отправив того в нокаут в шестом раунде.

32-летний Гассиев вернул себе звание чемпиона мира спустя семь лет. Ранее, в 2016 году, он выиграл титул IBF в первом тяжёлом весе, затем добавил к нему пояс WBA в 2018-м, но утратил их после поражения украинцу Александру Усику. Теперь на счету российского боксёра 33 победы, 26 из которых — нокаутом.

Ранее Life.ru писал, что российский боксёр из Дагестана Заур Абдуллаев стал обладателем пояса WBA Gold в новом для себя полусреднем весе, отправив в нокаут аргентинца Хьюго Альберто Ролдана. Матч проходил в ноябре в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

