Врач предупредила о зимних «красных флагах», которые маскируются под обычную усталость

Зимой многие опасные симптомы часто ошибочно принимают за простуду или сезонное недомогание. Врач-терапевт участковый АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Оксана Серебрякова в беседе с Life.ru пояснила, что в условиях холода, нехватки солнца и сниженного иммунитета организм становится более уязвимым, и некоторые признаки требуют срочной медицинской помощи.

Эксперт перечислила симптомы, требующие немедленного обращения к врачу:

Респираторные симптомы: одышка в покое или при минимальной нагрузке, боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле, кашель с примесью крови, резкое ухудшение состояния после улучшения, синюшность губ или кончиков пальцев;

одышка в покое или при минимальной нагрузке, боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле, кашель с примесью крови, резкое ухудшение состояния после улучшения, синюшность губ или кончиков пальцев; Кашель: если он длится более трёх недель, сопровождается температурой выше 38,5 °C более трёх дней, гнойной или кровянистой мокротой, свистящим дыханием, хрипами или резкой одышкой. Особое внимание она рекомендовала курильщикам старше 40 лет и лицам с хроническими лёгочными заболеваниями;

если он длится более трёх недель, сопровождается температурой выше 38,5 °C более трёх дней, гнойной или кровянистой мокротой, свистящим дыханием, хрипами или резкой одышкой. Особое внимание она рекомендовала курильщикам старше 40 лет и лицам с хроническими лёгочными заболеваниями; Боль в горле: при резком затруднении глотания или дыхания, одностороннем отёке миндалин с изменением голоса, температуре выше 39 °C, не снижающейся жаропонижающими, появлении сыпи на теле или сочетании боли с увеличением лимфоузлов и селезёнки;

при резком затруднении глотания или дыхания, одностороннем отёке миндалин с изменением голоса, температуре выше 39 °C, не снижающейся жаропонижающими, появлении сыпи на теле или сочетании боли с увеличением лимфоузлов и селезёнки; Кожные изменения: синюшность пальцев, белые, «восковые» участки кожи, нечувствительные к прикосновению, «сетчатый» рисунок на коже, пурпура, кровоизлияния или некротические элементы, а также сильное побледнение с последующим покраснением и болью при согревании;

синюшность пальцев, белые, «восковые» участки кожи, нечувствительные к прикосновению, «сетчатый» рисунок на коже, пурпура, кровоизлияния или некротические элементы, а также сильное побледнение с последующим покраснением и болью при согревании; Усталость: если сонливость, апатия и нарушение концентрации сохраняются более двух-трёх недель, присутствует постоянная утомляемость после полноценного сна, повышенная жажда, полиурия и похудание, а также отёки на ногах и одышка при подъёме по лестнице;

если сонливость, апатия и нарушение концентрации сохраняются более двух-трёх недель, присутствует постоянная утомляемость после полноценного сна, повышенная жажда, полиурия и похудание, а также отёки на ногах и одышка при подъёме по лестнице; Переохлаждение и обморожение: температура тела ниже 35 °C, спутанность сознания, брадикардия, а также при обморожении — пузыри с кровянистым содержимым, потеря чувствительности и «деревянная» консистенция тканей.

Серебрякова добавила, что зимой также требуется неотложная помощь при остром обструктивном бронхите у детей, осложнениях гриппа (особенно у пожилых и беременных), обострениях болезней сердца, депрессивных и суицидальных состояниях, усугубляемых сезонным расстройством.

«Главный принцип — не игнорировать «красные флаги» и не заменять врачебную диагностику самолечением. Особенно это важно для пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями. Даже лёгкие симптомы, оставленные без внимания, могут за несколько часов перерасти в угрожающие жизни состояния», — заключила она.