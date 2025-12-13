Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 04:00

Офисный ад для кожи: Косметолог раскрыла три ежедневные привычки, которые старят лицо

Косметолог объяснила, почему работа в офисе негативно влияет на качество кожи

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Ежедневное пребывание в офисе негативно сказывается на состоянии кожи. Врач косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической косметологии Elevans Елена Ильчук в беседе с Life.ru пояснила, что кондиционер делает воздух холодным и сухим, из-за чего вода из верхних слоёв кожи испаряется быстрее, защитный барьер истончается, а на обезвоженной поверхности морщины становятся заметнее.

Врач отметила, что многослойный утренний макияж в течение дня смешивается с кожным салом и пылью, образуя плёнку, которая забивает поры и мешает восстановлению кожи. Если вечером косметику снимают недостаточно тщательно, часть пигментов и загрязнений остаётся в порах, что провоцирует воспаления и тусклый цвет лица.

Работа за компьютером добавляет свой вклад. Человек щурится, хмурит брови, тянет шею вперед, закрепляя мимику и привычные складки на лбу, вокруг глаз и в зоне шеи. Экран даёт и световую нагрузку: синий спектр, по данным исследований, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном экранном времени, особенно если кожа уже обезвожена и ослаблена.

Елена Ильчук

Врач косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической косметологии Elevans

Работа за компьютером добавляет свой вклад. Человек щурится, хмурит брови, тянет шею вперед, закрепляя мимику и привычные складки на лбу, вокруг глаз и в зоне шеи. Экран даёт и световую нагрузку: синий спектр, по данным исследований, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном экранном времени, особенно если кожа уже обезвожена и ослаблена.
Работа за компьютером добавляет свой вклад. Человек щурится, хмурит брови, тянет шею вперед, закрепляя мимику и привычные складки на лбу, вокруг глаз и в зоне шеи. Экран даёт и световую нагрузку: синий спектр, по данным исследований, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном экранном времени, особенно если кожа уже обезвожена и ослаблена.
Россиянкам рассказали, почему экономия на туши может стоить зрения
Россиянкам рассказали, почему экономия на туши может стоить зрения

Ильчук добавила, что задача состоит не в отказе от макияжа или офиса, а в коррекции ухода. Она рекомендовала использовать подходящий тон, утренний увлажняющий крем, делать перерывы от монитора, пить воду и стараться не сидеть под прямым потоком кондиционера.

«А вечером двухэтапное очищение и восстанавливающий крем помогают лицу к утру снова выглядеть свежим, а не старше, чем накануне. Такой режим кожа переносит заметно легче», — заключила специалист.

«Меньше агрессии»: Life.ru выяснил, как зимой восстановить кожу за четыре шага
«Меньше агрессии»: Life.ru выяснил, как зимой восстановить кожу за четыре шага

Ранее косметолог рассказала, что кожа даже зимой нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей типа А, которые вызывают фотостарение и беспрепятственно проникают через облака и оконные стёкла. Она подчеркнула, что снег усиливает воздействие UVA-лучей, отражая до 80% излучения.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar