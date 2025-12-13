Офисный ад для кожи: Косметолог раскрыла три ежедневные привычки, которые старят лицо

Ежедневное пребывание в офисе негативно сказывается на состоянии кожи. Врач косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической косметологии Elevans Елена Ильчук в беседе с Life.ru пояснила, что кондиционер делает воздух холодным и сухим, из-за чего вода из верхних слоёв кожи испаряется быстрее, защитный барьер истончается, а на обезвоженной поверхности морщины становятся заметнее.

Врач отметила, что многослойный утренний макияж в течение дня смешивается с кожным салом и пылью, образуя плёнку, которая забивает поры и мешает восстановлению кожи. Если вечером косметику снимают недостаточно тщательно, часть пигментов и загрязнений остаётся в порах, что провоцирует воспаления и тусклый цвет лица.

Работа за компьютером добавляет свой вклад. Человек щурится, хмурит брови, тянет шею вперед, закрепляя мимику и привычные складки на лбу, вокруг глаз и в зоне шеи. Экран даёт и световую нагрузку: синий спектр, по данным исследований, усиливает оксидативный стресс и может ускорять появление пигментации при длительном экранном времени, особенно если кожа уже обезвожена и ослаблена. Елена Ильчук Врач косметолог, дерматолог, главный врач клиники эстетической косметологии Elevans

Ильчук добавила, что задача состоит не в отказе от макияжа или офиса, а в коррекции ухода. Она рекомендовала использовать подходящий тон, утренний увлажняющий крем, делать перерывы от монитора, пить воду и стараться не сидеть под прямым потоком кондиционера.

«А вечером двухэтапное очищение и восстанавливающий крем помогают лицу к утру снова выглядеть свежим, а не старше, чем накануне. Такой режим кожа переносит заметно легче», — заключила специалист.

Ранее косметолог рассказала, что кожа даже зимой нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей типа А, которые вызывают фотостарение и беспрепятственно проникают через облака и оконные стёкла. Она подчеркнула, что снег усиливает воздействие UVA-лучей, отражая до 80% излучения.