Захарова отреагировала на заморозку активов России в ЕС словом «напёрсточники»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала решение Европейской комиссии о бессрочной заморозке российских активов. На информацию об этом она ответила словом «напёрсточники», пишет РИА «Новости».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X сообщила о согласовании странами ЕС заморозки на неопределённый срок активов Банка России на сумму 210 миллиардов евро. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что средства будут заморожены до выплаты Россией компенсаций Украине.