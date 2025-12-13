Путин в Индии
Регион
12 декабря, 23:48

Трамп: США скоро поймут, возможна ли сейчас сделка по урегулированию на Украине

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает в ближайшее время определить возможность заключения мирной сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время церемонии награждения почётными медалями олимпийских чемпионов 1980 года из сборной США по хоккею.

Хозяин Белого дома сказал, что его администрация работает над тем, чтобы понять, можно ли заключить сделку в данный момент, добавив: «Посмотрим. Наверное, скоро мы узнаем».

«Политический трампец»: Зеленский пытается выставить Трампа дураком в вопросе Донбасса
Также американский лидер отметил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс. Он снова вспомнил, что остановил восемь войн и указал на необходимость остановить ещё одну.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
