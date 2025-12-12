Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 12:14

«Политический трампец»: Зеленский пытается выставить Трампа дураком в вопросе Донбасса

Зеленского обвинили в стремлении одурачить Трампа по вопросу Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявление Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по территориальному вопросу является попыткой «играть в подкидного дурака краплёными картами» с президентом США Дональдом Трампом, уверен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, глава киевского режима пытается выставить американского лидера дураком.

Зеленский подтвердил требование США о выводе ВСУ из Донбасса
Зеленский подтвердил требование США о выводе ВСУ из Донбасса

Зеленский стремится довести до абсурда предложение Вашингтона о выводе войск и создании демилитаризованной зоны. Украинская конституция прямо запрещает подобные референдумы, а парламент лишь подтвердит это. Если голосование всё же провести, власти могут трактовать его итоги как угодно, отметил бывший парламентарий.

«Думаю, американский президент понимает, что Зеленский его просто-напросто посылает. Теперь посмотрим, куда пошлёт Зеленского Трамп. Не исключено, что для Зеленского вскоре наступит «политический трампец», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Военный эксперт предупредил о готовности Зеленского обмануть Россию по вопросу территорий
Военный эксперт предупредил о готовности Зеленского обмануть Россию по вопросу территорий

Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Позже Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант Зеленского по референдуму, который коснётся Донбасса.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar