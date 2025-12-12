«Политический трампец»: Зеленский пытается выставить Трампа дураком в вопросе Донбасса
Заявление Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по территориальному вопросу является попыткой «играть в подкидного дурака краплёными картами» с президентом США Дональдом Трампом, уверен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, глава киевского режима пытается выставить американского лидера дураком.
Зеленский стремится довести до абсурда предложение Вашингтона о выводе войск и создании демилитаризованной зоны. Украинская конституция прямо запрещает подобные референдумы, а парламент лишь подтвердит это. Если голосование всё же провести, власти могут трактовать его итоги как угодно, отметил бывший парламентарий.
«Думаю, американский президент понимает, что Зеленский его просто-напросто посылает. Теперь посмотрим, куда пошлёт Зеленского Трамп. Не исключено, что для Зеленского вскоре наступит «политический трампец», — подчеркнул собеседник «Ридуса».
Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Украина в ходе переговоров может рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе при условии встречных шагов со стороны России. Позже Владимир Зеленский придумал провести референдум по территориальным вопросам. Однако в Кремле заявили, что Россия не будет рассматривать вариант Зеленского по референдуму, который коснётся Донбасса.
