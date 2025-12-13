Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

«Мы много сделали, остановили восемь войн. <…> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <…>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — сказал Трамп на церемонии присуждения почётных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной США по хоккею.