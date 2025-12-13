Путин в Индии
12 декабря, 22:50

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Обложка © whitehouse.gov

В вопросе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы много сделали, остановили восемь войн. <…> Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования] <…>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — сказал Трамп на церемонии присуждения почётных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной США по хоккею.

Зеленский назвал три направления переговоров по Украине
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине должен обеспечиваться надёжными гарантиями. Возможное перемирие, по мнению Кремля, является «запудриванием мозгов», Россия добивается стабильного мира, добавил он.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
